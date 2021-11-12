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Происшествия12 ноября 2021 16:44

В Перми мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за комментарий в социальной сети

На него возбудили уголовное дело за призыв к экстремизму
Анна Маркова
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Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Перми суд вынес приговор мужчине за опубликованный им комментарий в социальной сети. Об этом сообщает прокуратура Прикамья. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности».

- Мужчина разместил под одной из публикаций противоправное высказывание в форме призыва к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину обвиняемый признал и принес извинения, суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.