В Перми мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за комментарий в социальной сети

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Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
В Перми суд вынес приговор мужчине за опубликованный им комментарий в социальной сети. Об этом сообщает прокуратура Прикамья. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности».
- Мужчина разместил под одной из публикаций противоправное высказывание в форме призыва к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.
Свою вину обвиняемый признал и принес извинения, суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.