В Перми мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за комментарий в социальной сети

- Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Перми суд вынес приговор мужчине за опубликованный им комментарий в социальной сети. Об этом сообщает прокуратура Прикамья. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности».

- Мужчина разместил под одной из публикаций противоправное высказывание в форме призыва к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину обвиняемый признал и принес извинения, суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.