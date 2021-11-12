В Перми пройдет премьерный показ фильма «Нормальный только я» Антона Богданова

«Нормальный только я» - это первая режиссерская работа нашего земляка, актера и его кинокомпании «Проспект Мира» Антона Богданова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 19 ноября пройдет премьерный показ фильма «Нормальный только я». Это первая режиссерская работа нашего земляка, актера и его кинокомпании «Проспект Мира» Антона Богданова.

Фильм «Нормальный только я» - это комедия, его характеризуют как историю про принятие людьми друг друга и самих себя. В картине снялся сам Антон Богданов, также ребята из Перми и актеры Ольга Лерман, Сергей Кутергин, Константин Хабенский и Максим Виторган.

Гостям показа в Перми картину представят Антон Богданов и Сергей Кутергин. Сеанс начнется в 19.30 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл». Лента выйдет в кинопрокат 2 декабря.