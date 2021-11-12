Пермский филиал «Т Плюс» и «Пермские тепловые сети» получили паспорта готовности к зиме

Фото: Филиала ПАО «Т Плюс»

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и «Пермских тепловых сетей» получили паспорта готовности к работе в осенне-зимнем периоде2021-2022 гг. Соответствующие решения приняла комиссия администрации города Перми. Документы подписаны на основании результатов проверки с участием представителей муниципалитета.

Паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 гг. – базовый документ для энергокомпании, являющийся официальным подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях. Получение документа стало итогом большого объема мероприятий, реализованных пермскими энергетиками Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и «Пермских тепловых сетей» в течение 2021 года.

Отопительному сезону 2021-2022 гг. предшествовала масштабная подготовка. Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» проведены плановые ремонты на пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, Закамской ТЭЦ-5 и котельных. Специалисты «Пермских тепловых сетей» в ходе гидравлических испытаний проверили 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, подготовили к работе 17 малых котельных и 10 насосных станций и выполнили перекладку порядка 50 км теплосетей во всех районах города.

Комплекс мер позволит надежно снабжать жителей теплом и горячей водой в отопительном сезоне 2021-2022 гг.