«Пришлось отдирать с мясом». Пермяк приклеил себя суперклеем к дверям бывшей возлюбленной

Фото: скриншот видео @CHP_59

В Перми, прославившийся странными поступками мужчина, вновь дал повод заговорить о нем. «КП» уже не раз писала о мужчине, который держит в страхе свою бывшую супругу и ее семью, и вот он провернул очередную выходку. Как стало известно изданию «В курсе.ру», в этот раз мужчина приклеил себя на суперклей к дверям квартиры своей бывшей. Таким образом он хотел забрать свои вещи, которые якобы остались в квартире после расставания.

Чтобы отодрать мужчину от двери, хозяйке квартиры пришлось вызывать спасателей и медиков.

- Он хотел так добиться внимания, поговорить, - рассказал «В курсе.ру» сосед семьи. -Обещал, что больше не будет ходить сюда, если ему мирно отдадут вещи. Но приехали полицейские со скорой, пришлось его отдирать от двери вместе с мясом.

В УМВД по городу Перми сообщили, что такой вызов действительно был.

«Зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в ведомстве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Поджидает у подъезда с молотком в руках». В Перми мужчина держит в страхе всю семью

Он бродит по подъезду привидением, выбивает окна и отрезает электропроводку (Подробнее...)