В воскресенье в Пермском крае похолодает до – 15 градусов

В Прикамье придут ночные морозы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Прикамье в выходные придет похолодание. Об этом сообщает научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я».

В субботу будет теплее, чем в воскресенье. При облачной погоде пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит 0…−5°. Вечером погода изменится и станет холоднее, прекратятся осадки. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, по северу днем порывы до 12 м/с. В субботу в Перми ночью −2…−4°, днем 0…−2°.

В воскресенье ночью в Пермском крае облачно, небольшой снег. Днем облачно с прояснениями, слабый снег. В течение суток −5…−10° (по северу и востоку ночью −10…−15°). Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье в Перми −6…−8°.