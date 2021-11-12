«После смерти матери сын спрятался в шкаф». В Перми в квартире обнаружили труп женщины

- Фото: архив "КП"

В Перми 11 ноября родственники 82-летней женщины, которая проживает на проспекте Парковом целый день не могли до нее дозвониться. По информации источника «КП», она проживала в квартире с сыном-инвалидом. Родные почувствовали неладное, ведь женщина всегда отвечала на звонки, а когда приехали к ним в дом, дверь квартиры никто не открыл. На место вызвали спасателей и полицейских, чтобы открыть дверь.

Худшие опасения подтвердились, зайдя в квартиру, родственники обнаружили женщину мертвой на полу, но в комнате не было ее сына. Полицейские начали осматривать квартиру и обнаружили 50-летнего инвалида закрывшимся в шкафу. Он был сильно испуган.