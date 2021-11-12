Дмитрий Махонин: Стратегия развития малого и среднего бизнеса в Прикамье нацелена на создание рабочих мест

Фото: портал губернатора и правительства Пермского края.

Форум «Дни пермского бизнеса» открылся на Заводе Шпагина в Перми. В первый день несколько десятков региональных и федеральных экспертов обсуждали основные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, анализировали инструменты, которые могут помочь ему развиваться.

Обсуждение проходило на различных дискуссионных площадках. В работе одной из ключевых пленарных секций «Где бизнес?», модератором которой выступил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, участие принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Бизнес сегодня работает в сложных условиях, - обратился к представителям бизнес-сообщества глава Прикамья. - Большое спасибо предпринимателям, которые с пониманием относятся к вынужденным ограничительным мерам, направленным на сохранение жизней людей.

Губернатор подчеркнул, что во время пандемии краевые власти первыми в России утвердили разработанную с участием предпринимателей Стратегию развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года.

- Здесь важно понимать, что основная задача нашей стратегии заключается не в наращивании числа хозяйствующих субъектов, а в увеличении численности людей, занятых в секторе, в создании рабочих мест, - отметил Дмитрий Махонин.

Среди самых значимых мероприятий, направленных на создание в крае благоприятных условий для бизнеса, – создание Дома предпринимательства «Мой бизнес». На этой площадке в режиме единого окна предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки, проконсультироваться у экспертов. Для малого и среднего бизнеса в регионе установлены налоговые льготы, совершенствуются механизмы финансовой поддержки. В крае созданы особые условия для самозанятых, и их число увеличивается. В Прикамье работают более 100 предприятий малого и среднего бизнеса, которые имеют статус социальных.

Но, как отметил губернатор, сегодня далеко не все представители владеют информацией о предложенных мерах поддержки или испытывают затруднения в их получении. Поэтому важно сделать так, чтобы предприниматели имели представление об имеющихся возможностях и активно пользовались ими.

В рамках дискуссии эксперты обсудили проблемы, связанные с получением кредитов, начислением налогов в экономически сложный период.

В частности, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин рассказал о системе адресной поддержки малого и среднего предпринимательства, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова представила доклад о новых инструментах ФНС. В качестве экспертов на площадке выступили начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов, управляющий Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Константин Подвальный и другие спикеры.

Подводя итоги обсуждения, Иван Федотов отметил, что в Прикамье разработаны уникальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

- В Пермском крае установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, действуют налоговые каникулы и многие предприниматели, начавшие работать в 2020 году, не платят налоги по упрощенке или по патентной системе налогообложения, - перечислил Иван Федоров. - В регионе самые недорогие патенты по многим видам деятельности в Приволжском федеральном округе. Губернатор края внес на рассмотрение уникальные для России налоговые инициативы, предложив пониженные ставки по упрощенке ввести для всех новых предпринимателей и не ограничивать срок действия этого закона.

После пленарной сессии состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge – образовательной программы, в рамках которой команды на бизнес-симуляторе управляли виртуальной компанией, работающей на глобальных рынках.

Также в рамках форума состоялись бизнес-поединки по различным темам: «Свой бизнес или франшиза: что окупится быстрее?», «Развитие через кредит или собственные деньги», «Продажи онлайн: маркетплейс или интернет-магазин» и «Свой бизнес или работа в найме».

Всего в программе Дней пермского бизнеса предусмотрено более двух десятков мероприятий по различным направлениям, включая социальное и молодежное предпринимательство, экспорт, креативную экономику, НТИ и возможности для бизнеса при реализации мероприятий по празднованию 300-летия Перми. В форуме принимают участие более 1500 представителей бизнеса из Пермского края и других регионов.

Форум «Дни пермского бизнеса» продолжит работу до 12 ноября. Проводится он с соблюдением всех санитарных мер безопасности. Участвовать в форуме можно дистанционно, со всех площадок будут проводиться онлайн-трансляции. Посмотреть их можно, перейдя по следующей ссылке.