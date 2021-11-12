Полиция Перми разыскивает пару, тратившую деньги с чужой банковской карты

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермская полиция разыскивает пару, которая похищала деньги с чужой банковской карты. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, стражи порядка устанавливают личность молодого человека и его спутницы. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пара подозревается в краже денег с чужой банковской карты.

Дело в том, что потерпевший потерял ее в микрорайоне Красные Казармы. Спустя время ему стали приходить смс о снятии денег со счета.

Воры сделали несколько покупок в продуктовом и строительном магазинах. А затем в аптеке купили на чужие деньги детские лекарства. Общий ущерб составил порядка 10 тыс. руб.

На вид подозреваемым 30-35 лет, оба среднего телосложения. Всех, кому что-либо известно о местонахождении данных лиц, просят позвонить по телефону 89082577511или 218-88-02. Анонимность гарантируется.