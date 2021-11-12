В Перми выявили 12 автобусов, на которых не соблюдаются санитарные нормы

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В Перми выявили 12 автобусов на которых не соблюдаются противоэпидемические требования. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Так, с 1 октября по 10 ноября 2021 года сотрудники ведомства провели 64 проверки общественного транспорта. Их результаты показали, что на 12 автобусах не соблюдаются санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Например, на конечных остановках салоны не обрабатываются дезинфицирующими средствами. Или на дезинфицирующие средства отсутствуют документы. Также у кондукторов могли отсутствовать кожные антисептики для обработки рук.

В отношении перевозчиков возбуждены дела об административном правонарушении. Проверки Роспотребнадзора в краевой столице продолжаются.