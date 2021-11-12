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Происшествия12 ноября 2021 8:46

В Прикамье осудят мужчину, который насильно удерживал продавца магазина в подсобке

Он захотел ограбить магазин, но женщина попыталась ему помешать
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Продавщицу одного из краевых магазинов избили, а затем удерживали в подсобке против ее воли. Подробности происшествия рассказали в краевом следственном комитете.

Инцидент случился в августе в Чайковском. В городской магазин наведался пьяный мужчина с намерением его ограбить. Продавщица заметила это и помешала ему.

Как рассказали следователи, мужчина после этого затащил женщину в подсобку. Избил и долго держал там, угрожая убийством. Спас женщину покупатель, остановивший обезумевшего мужчину. Он в нужное время зашел в магазин.

Теперь мужчину обвиняют в угрозе убийством и незаконном лишении свободы с применением насилия. Расследование уголовного дела завершено. Теперь им займется суд.