СвЖД просит жителей Прикамья придумать названия безымянным станциям

Фото: СвЖД

Свердловская железная дорога предлагает жителям Пермского края дать названия остановкам, которые сейчас имеют только цифровое обозначение. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.

Полный перечень безымянных станций размещен в сообществе «ПроЖД. Все самое интересное» в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Принять участие в проекте может любой желающий.

Варианты, набравшие наибольшее количество голосов, отправят на согласование в администрации муниципалитетов, на территории которых эти станции и расположены.

«Большое количество остановочных пунктов, разъездов и блок-постов еще в советское время, на стадии строительства, незаслуженно было обойдено вниманием: вместо имени они получили только номер километра железнодорожной линии, на котором были расположены. В 2020 году Свердловская магистраль выступила с инициативой переименования таких железнодорожных пунктов», - добавили в пресс-службе СвЖД.