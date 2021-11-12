Избили и бросили в багажник: под Кунгуром двух молодых людей обвиняют в похищении человека

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Под Кунгуром двое молодых людей в возрасте 17 и 20 лет предстанут перед судом за избиение и похищение человека. Подробности мартовского происшествия рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Так, один из юношей решил, что похищенному мужчине следует извиниться перед его матерью. Пьяными они встретили на улице 38-летнего мужчину, который ранее нецензурно выразился в адрес матери одного из них.

Старший из пары сначала избил его. А потом они вместе унесли пострадавшего и положили в багажник авто. Мужчина пролежал там порядка двух часов. А после оказался в больнице.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.