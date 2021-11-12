В Пермском крае перевернулась фура с восемью тысячами кур

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье перевернулась фура, которая перевозила восемь тысяч кур. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МЧС России.

Большегруз марки Renault перевернулся 9 ноября на трассе Кунгур – Соликамск, в 12 километрах от Чусового.

Узнав о происшествии, директор Нижневартовской птицефабрики попросил перенести птиц в другую фуру, чтоб не допустить их массовый падеж.

В спасении птиц до ночи участвовали сотрудники, работники 67 и 46 пожарно-спасательных частей 27 пожарно-спасательного отряда, спасатели Чусовского поисково-спасательного отряда и три человека гражданских.

Прибывшая фура с курами продолжила движение по дороге в Нижневартовск.