Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край в ближайшие выходные придет похолодание. Такой прогноз сделали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

В субботу в крае при облачной погоде пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.

А уже в субботу вечером и в воскресенье ночью через Пермский край пройдет холодный фронт. Температура воздуха в течение суток упадет до −5…−10 градусов. А по северу возможны падения температуры до −15 градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.