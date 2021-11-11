«Парма» в овертайме уступила «Бенфике»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» в рамках группового этапа Кубка ФИБА Европа в УДС «Молот» уступил португальской «Бенфике». Матч завершился после овертайма со счетом 89:92.

Первые две четверти прошли с преимуществом хозяев. Но в третьей гости постепенно сокращали отрыв и отыгрались. После четвертой четверти при счете 78:78 игра перешла в овертайм, где на три очка больше набрали португальцы.

Таким образом, «Парма» дважды проиграла «Бенфике» в рамках группы «С» и занимает второе место в группе. У пермяков 8 очков. У Бенфики - 9. 7 - у занимающего третье место «Хирос Ден Бос». Аутсайдер группы, чешская «Опава» замыкает группы с 6 очками.

Пермякам осталось провести в группе один матч – на выезде против голландского «Хирос Ден Бос». В нем и решится, кто выйдет в плей-офф еврокубка: пермяки или голландцы.

Ранее в рамках группы пермяки дважды выиграли чешскую «Опаву» и дома одержали победу над «Хирос Ден Бос». А также проиграли «Бенфике» в Лиссабоне.