В Прикамье объявлен сбор на поиски пропавшей в лесу бабушки

Фото: "Регион-59"

В Пермском крае объявлен сбор на поиски пропавшей в лесу бабушки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Место сбора - трасса Кунгур-Насадка (отворот на Осиновое озеро), 11:00. При себе желательно иметь удобную одежду, светоотражающие жилеты (их может заменить яркая деталь в одежде), фонари, заряженные телефоны, пауэрбанки, маски, перчатки, воду и перекус. Координатор поисков: 8-908-248-19-47 (Яна).

Напомним, 65-летняя жительница деревни Крутики Галина Новикова пропала 1 ноября.

На вид пропавшей 60-65 лет. Рост – 140-150 сантиметров. Худощавое телосложение, светлые волосы до плеч и голубые глаза. Была одета в серое пальто и черные резиновые сапоги.