Прокуратура изменила маршрут школьного автобуса ради первоклассницы

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В Пермском крае прокуратура Юрлинского района добилась изменения маршрута школьного автобуса ради первоклассницы, которая проживает в 11 километрах от образовательного учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что ребенок заявителя был зачислен с 1 сентября 2021 года в первый класс. Но населенный пункт, в котором проживала девочка и ее семья, находился на расстоянии 11 км от школы. А подвоз учащихся из данной местности в учебное заведение школьным автобусом не был организован, схема его движения на данном маршруте не была утверждена», - рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором в защиту прав несовершеннолетнего ребенка главе администрации Юрлинского муниципального округа внесено представление, которое незамедлительно рассмотрено и удовлетворено.

Теперь на маршруте движения школьного автобуса утверждена уже новая схема с учетом интересов всех маленьких пассажиров.