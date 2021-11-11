Новые заражения коронавирусом выявили в 37 муниципалитетах Прикамья

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Новые заболевшие коронавирусом в Прикамье обнаружены в 37 территориях региона. Напомним, суточный прирост на 11 ноября составил 701 случай заражения ковидом.

194 заражения выявили в Перми. 95 – в Краснокамском городском округе. 94 случая заболевания в Пермском районе.

В Чусовом заболели 40 человек. По 20 случаев ковида выявлено в Березовском муниципальном округе и Очерском городском округе. В Суксунском городском округе COVID-19 подтвердился у 19 человек.

18 заразившихся как в Губахе, так и Карагайском муниципальном округе. В Ординском муниципальном округе - 15 жителей с инфекцией. В Гремячинском городском округе – 13, в Чайковском – 12, в Кунгуре – 10.

По 9 заболевших - в Бардымском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах. По 8 – в Горнозаводском и Добрянском городских округах, Кизеле, Кишертском и Частинском муниципальных округах. По 7 – в Куединском муниципальном округе и Осинском городском округе.