Букмекеры «ставят» на «Парму» в грядущем матче с «Бенфикой»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» в УДС «Молот» встречается с португальской «Бенфикой». Старт игры запланирован на 19:30 по пермскому времени. Матч проходит в рамках группового этапа Кубка ФИБА Европа (0+).

По прогнозам букмекеров, «Парма» - однозначный фаворит встречи. На победу пермского клуба дается коэффициент 1,53. На победу португальцев дается коэффициент 2,65.

Напомним, пермяки уже встречались в рамках группы «С» с Бенфикой, но в Лиссабоне. Тогда подопечные Казиса Максвитиса уступили хозяевам: 69:83.

Сейчас «Парма» возглавляет группу «С». У пермяков 7 очков. Столько же у «Бенфики». У обоих клубов по 4 сыгранных в группе матча.

Для тех, кто не смог попасть на игру в УДС, организована прямая трансляция матча.