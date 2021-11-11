В Перми с начала года 949 постояльцев муниципального приюта нашли новых хозяев

Зита - одна из постояльцев приюта. Фото: МКУ "Обращение с животными без владельцев" Пермь

В Перми с начала 2021 года новых хозяев нашли 949 постояльцев муниципального приюта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, новый дом обрели 793 собаки и 156 кошек. В мэрии напоминают, что в муниципальном приюте можно бесплатно выбрать себе питомца. Чтобы забрать животное из приюта, при себе надо иметь поводок и паспорт.

А выбрать себе друга можно по фотографии – список постояльцев муниципальных приютов размещен в группе муниципального приюта «ВКонтакте» и на странице в Instagram.

Помимо этого, с начала 2021 года с улиц города отловлено 1014 животных без владельцев. 335 животных поступило от населения.