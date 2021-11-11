В Мотовилихе в субботу без воды останутся более 70 домов

А где вода? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 13 ноября в Мотовилихинском районе Перми без воды останутся более 70 домов. Причина – ремонтные работы, рассказали в «Новогоре-Прикамье».

Так, холодной воды с 09:30, 13 ноября по 09:30, 14 ноября не будет в домах по адресам:

- улица Вагановых, 3, 8, 9, 10

- улица Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 3, 36, 3А, 4, 5, 6, 6А

- улица КИМ, 15, 17, 49, 63, 75, 82, 99А

- улица Лебедева, 23, 25, 25Б, 27, 29, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 40А, 42

- улица Металлистов, 18, 19, 21

- улица Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- улица Розалии Землячки, 12, 14

- улица Уральская, 105, 109

- улица Хрустальная, 13, 15, 28, 32, 34

- улица Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4

Также по указанным адресам может подаваться холодная вода, но с пониженным давлением.