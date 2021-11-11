В Перми построят баскетбольный кластер за два миллиарда рублей

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В Перми в поселке Новые Ляды к 2030 году построят спортивный кластер. Общий объект инвестиций составит два млрд руб. Кластер построят в рамках проекта «Пермь – баскетбольная столица Европы», рассказали в краевом правительстве.

Он будет включать в себя спортивный зал с трибунами, а также тренажерные залы и залы групповых занятий, крытый ледовый каток. На его базе организуют академию баскетбола международного уровня. Планируется и создание постоянной тренировочной базы для олимпийской сборной России по баскетболу 3х3.

Также в планах краевых властей открыть восемь модульных залов в разных муниципалитетах региона. И построить 308 спортивных площадок массового использования.