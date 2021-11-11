В пермском педуниверситете пройдет неделя для родителей

ПГГПУ. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

С 15 по 19 ноября в ПГГПУ состоится неделя родительской компетентности в рамках федерального проекта «Родительский университет». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Лучшие специалисты ПГГПУ, практикующие психологи и педагоги проведут мастер-классы для родителей по наиболее актуальным темам в области: воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться родителям.

Участие в мероприятии бесплатное. Оно пройдет на платформе «Zoom». Зарегистрироваться можно здесь. Больше информации - на официальном сайте проекта.