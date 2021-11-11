В Перми за один день в автобусах пострадали двое пассажиров

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми за минувший день зарегистрировано две аварии, в которых произошло падение пассажиров в салоне автобуса. Об этом сообщает ГИБДД по городу Перми. В одном случае в 19.20 по шоссе Космонавтов в автобусе МАЗ водитель допустил падение 18 - летней девушки в салоне автобуса, она получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. Такие случаи не редки, когда из-за резкого торможения, маневров и перестроений автобусов, происходит падение пассажиров в салоне.

С начала года зафиксировано 19 ДТП с участием пассажиров автобусов, в которых 1 человек погиб, 25 - получили травмы. В 12 ДТП доказана вина самих пассажиров, 17 из которых, находясь в автобусе, не держались за поручни. В 7 случаях усматривается вина водителей, при этом 1 человек погиб, 8 травмировано.

Всего за 10 месяцев этого года в Перми зарегистрировано 55 ДТП с участием автобусов, в 2 человека – погибло, 61 - травмирован.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция напоминает водителям автобусов, что граждане, пользующиеся услугами общественного транспорта, доверяют вам свою жизнь и здоровье. Они уверены, что быстро, комфортно и безопасно будут доставлены в необходимое место.

Пассажиры, в свою очередь, должны соблюдать правила пользования автобусами, во избежание падения запрещается перемещаться по салону, следует крепко держаться за поручни во время движения.