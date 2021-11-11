Ректор Политеха исключил пункт из приказа об отчислении студентов при отказе от вакцинации

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Ректор пермского Политеха Анатолий Ташкинов прокомментировал приказ об обязательной вакцинации студентов и преподавателей вуза, который был издан накануне.

Напомним, согласно документу, до 1 декабря не менее 80% учащихся и сотрудников должны быть вакцинированы от коронавируса. В случае неисполнения приказа работники будут отстранены, а студенты подвергнуты дисциплинарному взысканию или отчислены.

Такая мера стимулирования вызвала бурное обсуждение среди пермяков. На счет нее даже высказался губернатор Дмитрий Махонин, который посчитал ее неоправданной.

Сегодня, 11 ноября, Анатолий Ташкинов прокомментировал ситуацию.

– Мы считаем, что отчисление студентов или увольнение сотрудников было бы крайней мерой, и что к ним не пришлось бы прибегать совсем, – сказал и.о. ректора Пермского Политеха Анатолий Ташкинов. - Учитывая общественный резонанс, мною было принято решение исключить из приказа эти формулировки. А принимая во внимание, что наши студенты ответственно подходят к вопросу вакцинирования и на сегодняшний день в Пермском Политехе процент вакцинированных выше среднего по вузам РФ и Пермского края, я уверен, что мы справимся с задачей обеспечения коллективного иммунитета в нашем университете.