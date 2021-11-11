В Перми в «красивую дату» свой брак зарегистрировали 44 пары

. Фото: Анна Маркова

В Перми 11.11.2021 свой брак зарегистрировали 44 пары. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

«Молодожены уверены, что регистрация брака в такие даты – это залог счастья и семейного долголетия», - отметили в городском управлении ЗАГС.

Всего в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми зарегистрировано 9 браков, в Индустриальном — 3, Дзержинском – 10, Ленинском – 4 , Орджоникидзевском – 6 , в Мотовилихинском – 9, в Кировском – 3.

Отметим, с 2019 года заявление на вступление в брак можно подавать за 12 месяцев. Поэтому молодоженам стало проще планировать регистрацию в «красивые» даты.