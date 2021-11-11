В Пермском крае рабочий умер в канализационном колодце на глазах у коллег: трудинспекция наказала виновных

Рабочий скончался, упав в колодец. Фото: архив "КП"

В Чусовом сотрудник бригады слесарей местного водоканала погиб на работе. Несчастный случай произошел в августе этого года, когда рабочие выехали на выполнение заявки. Территорию одной из организаций города затапливало из колодца канализационными стоками.

По информации Государственной инспекции труда в Пермском крае, слесари открыли колодец и начали собирать металлическую лестницу, устанавливаемую поперек трубы коллектора, она нужна для улавливания крупного мусора при промывке коллектора. Один из них стал опускать лестницу в колодец. Другой слесарь, сидя на коленях перед колодцем, опираясь рукой на металлическое основание колодца, поправлял правильность установки улавливающей лестницы. Внезапно мужчина упал в колодец. Коллеги пытались помочь напарнику, но безуспешно. Прибывшие сотрудники пожарной части подняли его без признаков жизни.

- За нарушение требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае, которая завершила расследование смертельного несчастного случая. - Материалы расследования направлены в органы следствия.