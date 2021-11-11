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Общество11 ноября 2021 12:56

В МЧС предупреждают жителей Пермского края о мощных снегопадах и сильном ветре

На дорогах ожидается гололедица
Анна Маркова
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В Прикамье ожидаются снегопады и усиление ветра.

В Прикамье ожидаются снегопады и усиление ветра.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 11 и 12 ноября ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает МЧС, ссылаясь на синоптиков. Прогноз погоды на ближайшее время такой - ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью снег, по северу местами сильный. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.

Ветер будет западный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью –8…-3°, днем -3…+2°.

Напомним, Пермь назвали одним из самых заснеженных городов России. К такому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс.Погода. Они провели исследование и составили рейтинг среди городов-миллионников. Посмотреть его можно здесь.