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"Бизнес-новости": Пермь11 ноября 2021 10:31

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зеленого дня

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Сбер

Фото: Сбер

В рамках акции «Зелёный день» СберБанк повысит доходность по вкладам. Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«В рамках акции «Зелёный день» мы повышаем ставки по нашему новому вкладу «СберВкладПрайм». Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть, как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции».