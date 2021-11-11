ВТБ в Пермском крае на треть увеличил объем ипотечного кредитования

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По сравнению с сентябрем объем выдач вырос на треть. Средний чек ипотеки в регионе таким образом составил 2,67 млн рублей.

Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой – на ее долю приходится свыше 15% от общего количества сделок за прошлый месяц. Около 10% составляют кредиты по госпрограмме для семей с детьми - по обновленным условиям ей могут воспользоваться семьи всего лишь с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

Напомним, что в конце сентября ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

В целом для ВТБ по всей стране октябрь стал вторым после июня пиковым месяцем года по продажам, которые превысили 100 млрд рублей.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, сообщил: «Ипотека остается одним из наиболее востребованных банковских продуктов. Несмотря на повышение ключевой ставки, ВТБ даже улучшил условия по ряду программ. Например, недавно банк уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% при оформлении кредита на приобретение готовых жилых домов, а также увеличил максимальную сумму займа до 60 млн рублей».

По оценке ВТБ, за десять месяцев нынешнего года все российские банки выдали 4,6 трлн рублей ипотеки, что на 35% превышает показатель января-октября прошлого года и на 4,5% – за весь 2020 г. По итогам 2021 года спрос на жилищные кредиты может достичь рекордных 5,8 трлн рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)