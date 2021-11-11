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Происшествия11 ноября 2021 8:18

В Пермском крае мужчина во время знакомства с женихом падчерицы ударил его ножом

Происшествие случилось в Нытве
Анна Маркова
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Подозреваемого в преступлении задержали.

Подозреваемого в преступлении задержали.

Фото: архив "КП"

В Нытве мужчина оказался в больничной палате после знакомства с отчимом своей невесты. Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

34-летний жених хотел познакомиться с будущим родственником, но отчим девушки не обрадовался знакомству с претендентом на ее руку и сердце. У мужчин произошел конфликт, во время которого отчим ударил жениха ножом в грудь и сбежал. Скорую помощь вызвали друзья потерпевшего, которые стали свидетелями произошедшего.

- Следствием отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». - Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.