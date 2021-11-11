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Общество11 ноября 2021 7:49

Пермь заняла второе место в рейтинге самых заснеженных городов

По результатам исследования сервиса Яндекс.Погода в среднем в городе выпадает 143 см снега
Анна Маркова
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За последние 10 лет самой снежной оказалась зима 2013 - 2014 гг.

За последние 10 лет самой снежной оказалась зима 2013 - 2014 гг.

Фото: Анна Маркова

Пермь – один из самых заснеженных городов России. К такому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс.Погода. Они провели исследование и составили рейтинг среди городов-миллионников. Первое место в нем занял Челябинск, там за зиму снега выпадает выше головы некоторых жителей – 183 см. Пермь на втором месте, в нашем городе в среднем выпадает 143 см снега. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород – 126 см снега за зиму.

Согласно наблюдениям, за последние 10 лет в Перми самой снежной была зима 2013 – 2014 годов. Тогда выпало 165 сантиметров снега. Самый снежный день за последние 10 лет - 9 октября 2015 года, нападало 14 сантиметров снега.

Публикуем рейтинг Яндекс.Погоды: