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Общество11 ноября 2021 6:34

Пермь украшают к Новому году: в городе появятся «Пегас и Снежная королева»

В районах построят ледовые городки
Анна Маркова
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Светящиеся шары уже установили у ДК Солдатова и саду им. Миндовского.

Светящиеся шары уже установили у ДК Солдатова и саду им. Миндовского.

Фото: Анна Маркова

В Перми уже началась подготовка к Новому году. Скверы и улицы города благоустроители украшают праздничной атрибутикой, она появится в каждом районе.

В саду им. Миндовского уже установили новогодние шары и гирлянды. Пара таких же шаров теперь есть у Дворца культуры им. Солдатова.

Совсем скоро около Театра-Театра установят два светящихся шара высотой 4 метра, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Подлесной расположится «Летающая тарелка», а на Тихом Компросе - светящиеся нити.

В администрации Перми рассказали, что в ледовые городки появятся в саду им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».

В этом году в городе появятся и новые световые объекты – «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры», а ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой. Планируется, что праздничное оформление города завершится к 20 декабря.

Светящиеся нити на Тихом Компросе.

Светящиеся нити на Тихом Компросе.

Фото: Анна Маркова