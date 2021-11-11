Пермь украшают к Новому году: в городе появятся «Пегас и Снежная королева»

Светящиеся шары уже установили у ДК Солдатова и саду им. Миндовского. Фото: Анна Маркова

В Перми уже началась подготовка к Новому году. Скверы и улицы города благоустроители украшают праздничной атрибутикой, она появится в каждом районе.

В саду им. Миндовского уже установили новогодние шары и гирлянды. Пара таких же шаров теперь есть у Дворца культуры им. Солдатова.

Совсем скоро около Театра-Театра установят два светящихся шара высотой 4 метра, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Подлесной расположится «Летающая тарелка», а на Тихом Компросе - светящиеся нити.

В администрации Перми рассказали, что в ледовые городки появятся в саду им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».

В этом году в городе появятся и новые световые объекты – «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры», а ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой. Планируется, что праздничное оформление города завершится к 20 декабря.