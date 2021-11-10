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Общество10 ноября 2021 21:07

Пермскую компанию подозревают в уклонении от налогов на 80 млн рублей

Она занималась строительством и ремонтом дорог
Анна Маркова
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Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, его расследует СКР по Пермскому краю.

По их данным с января 2016 года по март 2018 года руководство ООО, занимающееся строительством и ремонтом дорог в Пермском крае, подделывали бухгалтерские документы и через «фирмы-однодневки», якобы поставлявшие товары и оказывающие услуги, а также занизив суммы страховых взносов, уклонилось от уплаты налогов и сборов. Ущерб бюджету составил более 80 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.