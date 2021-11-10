В Пермском крае новых заболевших коронавирусом выявили в 34 территориях

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 126866 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 705 жителей в 34 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 308. На втором месте – Краснокамский городской округ - 68 человек случаев. На третьем месте – Пермский муниципальный район - 39 заболевших.

В Чайковском коронавирус у 29 жителей, в Октябрьском городском округе – у 28, в Добрянском городском округе – у 23, в Карагайском муниципальном округе – у 20, в Куединском муниципальном округе – у 16.

По 15 случаев ковида в Ильинском и Осинском городских округах, по 13 – в Очерском и Суксунском городских округах. В Чернушинском городском округе COVID-19 подтвердился у 12 человек.

По 11 человек заболели в Оханском и Чусовском городских округах, по 10 – в Большесосновском и Кишертском муниципальных округах, по 9 – в Кунгуре и Сивинском муниципальном округе.

В Нытвенском городском округе 8 жителей с инфекцией. По 6 заболевших выявлено в Березовском муниципальном округе и Кунгурском районе. В Лысьвенском городском округе COVID-19 обнаружен у 5 обратившихся к врачам пациентов.

4 человека заболели в Бардымском муниципальном округе и Соликамском городском округе. 3 случая в Кудымкарском муниципальном округе. По 2 в ЗАТО Звездный и Ординском муниципальном округе.

По одному случаю в Березниках, Кизеле, Александровске и Юсьвинском муниципальных округах, в Верещагинском и Красновишерском городских округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 126866 жителей с коронавирусной инфекцией.