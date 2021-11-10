Сбер запустил для подростков из детдомов проект по кибербезопасности и финграмотности

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Сбер вместе с фондом «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил для детей-сирот проект по кибербезопасности и финграмотности Сбер против мошенников — СберБанк (sberbank.ru) с участием известного TikTok-блогера Егора Шипа. Проект будет интересен широкой аудитории молодых людей.

В коротких видеоскетчах Егор объясняет подросткам, как защитить свои деньги от преступников при покупках в интернете, в ходе псевдозвонков из «службы безопасности банка» и в других ситуациях, которые могут произойти с каждым. Также в рамках спецпроекта банк записал видеоинтервью с воспитанниками детдомов, их наставниками и экспертами по кибербезопасности, речь в которых идёт о том, как эффективно и безопасно управлять деньгами.

Теперь перед 18-летием подростки их детских домов будут получать e-mail-приглашение на страницу проекта с этими и другими материалами. Данная категория детей менее защищена от разного рода мошенничеств и часто теряет свои накопления в первый год самостоятельной жизни. При этом материалы проекта будут интересны всей молодежи. Так, игровые ролики с блогером рассказывают о разных правилах безопасности, а в экспертных интервью ребята делятся личным опытом столкновения с мошенниками и опытом первого года самостоятельной жизни, эксперты отмечают, как стоит реагировать на вызовы и где искать поддержку.

Это первый в стране подобный проект, который будет развиваться и дополняться новыми актуальными темами, в том числе по вопросам управления финансами.

Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Причина потери денег у молодежи из детских домов банальна — элементарное отсутствие финансовой грамотности и понятия о кибербезопасности: неумение распоряжаться деньгами, планировать бюджет, сохранять конфиденциальность своих данных в интернете, обустраивать собственное жильё, которое положено выпускникам детдомов по закону.

Подростки, выросшие в детском доме, зачастую не погружены в вопросы, которые привычны для детей, живущих с родителями: они не ходили за продуктами в магазин, не получали деньги на карманные расходы, не расплачивались банковской картой, ничего не покупали онлайн и так далее. И в результате, выходя в большой мир, они легко попадают под влияние мошенников или совершают необдуманные покупки.

Наши советы будут полезны не только воспитанникам детдомов, но и всем подросткам, которые учатся самостоятельно распоряжаться личными средствами».

Ежегодно из детских домов и школ-интернатов выпускается около 18 тыс. детей, а общая численность детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под надзором, составляет около 420 тыс. Именно они являются целевой аудиторией проекта.

«Старшие Братья Старшие Сёстры» – профессиональная программа индивидуального наставничества по социализации детей из детских домов, из приемных и социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями. Это единственная в стране организация, которая специализируется на профессионально организованном индивидуальном наставничестве для детей и подростков (18 лет работы в 8 регионах РФ), признана лучшей практикой наставничества в социальной сфере на Всероссийском форуме «Наставник 2018» Агентства стратегических инициатив.

Все мероприятия проводятся в рамках ESG-политик, которую Сбер принял в 2021 году. Банк уже давно ведёт работы по поддержке наименее защищённой категории граждан в рамках работы по финансовому просвещению населения. Особое внимание уделяет подросткам, оставшимся без попечения родителей. Фондом «Вклад в будущее» разработаны курс по финансовой грамотности и платформа для волонтёров. В банке существует 55 команд, которые посещают детские дома с просвещающими занятиями в рамках Образовательной программы развития финансовой грамотности для воспитанников детских домов (vbudushee.ru). Многие территориальные банки Сбербанка проводят в своих регионах работу с подшефными детскими домами, встречи топ-менеджеров и экспертов банка с их воспитанниками.