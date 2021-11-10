МЧС предупреждает о сильном ветре и ночных морозах в Пермском крае

В Прикамье ночью похолодает до - 12 градусов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В МЧС по Пермскому краю предупреждают об ухудшении погоды. Синоптики прогнозируют в 11 ноября облачную погоду с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -12…-7°, днем -6…-1°.
Пешеходам и водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.
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