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Общество10 ноября 2021 17:10

МЧС предупреждает о сильном ветре и ночных морозах в Пермском крае

Порывы могут достигать 18 м/с
Анна Маркова
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В Прикамье ночью похолодает до - 12 градусов.

В Прикамье ночью похолодает до - 12 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В МЧС по Пермскому краю предупреждают об ухудшении погоды. Синоптики прогнозируют в 11 ноября облачную погоду с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -12…-7°, днем -6…-1°.

Пешеходам и водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

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