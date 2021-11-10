Зеленый день Сбера: выгодные кредиты и вклады с повышенной доходностью

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11 и 12 ноября проходит традиционный Зеленый день Сбера. В этом году он приурочен к 180-летнему юбилею банка. В рамках акции клиенты могут получить скидки и спецпредложения от компаний экосистемы Сбера и ее партнеров.

- Мы хотим, чтобы для 102 миллионов наших клиентов день рождения Сбера стал самым выгодным днем в году, - отметил во время пресс-конференции, посвященной Зеленому дню, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Выгодные условия по кредитам в эти дни предлагает и СберБанк. Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5 процентов на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5 процентов будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Сами базовые ставки также снижены на период акции: минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев с 9,9 до 8,9 процента, а для кредитов от 13 месяцев - с 11,9 до 10,9 процента.

- «Акция «Зеленый день» - самая важная акция в году и потому мы стараемся дать нашим клиентам лучшие предложения, - подчеркнул Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. - Потребительский кредит под 5 процентов - такое может быть только у нас в Зеленый день Сбера. Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами.

Кроме того в рамках акции «Зеленый день» СберБанк повысит доходность по вкладам. Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99 процента, которая с учетом капитализации процентов обеспечит доходность 7,75 процента.

Еще одно предложение Зеленого дня - кредитная СберКарта с процентной ставкой 9,8 процента. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

Напомним, универсальная кредитная СберКарта дает клиентам сразу несколько уникальных преимуществ. На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период - до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов.

Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.