Минтранс показал, как после реконструкции будет выглядеть улица Крисанова в Перми

Фото: Минтранс Пермского края.

Власти Прикамья объявили конкурс на реконструкцию первой очереди улицы Крисанова. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. Объем работ включает строительство развязки на пересечении улиц Столбовой и шоссе Космонавтов.

Проект разделен на две очереди, вторая – это возведение дороги от пересечения с улицей Пушкина до шоссе Космонавтов.

Напомним, новый дорожный объект должен разгрузить площадь у Центрального рынка, центр города соединить с Индустриальным районом.

По графику подрядчик должен приступить к началу работ уже в декабре 2021 года. Возведение эстакады начнется в конце 2022 года. Все работы на объекте должны завершиться к концу июля 2024 года. Срок подачи заявок – до 1 декабря. Строительство объекта будет выполнено полностью за счет краевого бюджета.

Фото: Минтранс Пермского края.

Фото: Минтранс Пермского края.