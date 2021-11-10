Четыре фильма, снятые в Пермском крае, получат субсидии

В съемках фильмов в Прикамье приняли участие более 500 человек.

Власти Прикамья выделят почти 23 млн рублей на субсидии кинокомпаниям, которые снимали фильмы в нашем регионе. В Минкульте рассказали, что были одобрены 4 заявки.

Самые большие расходы во время съемок пришлись на декорации, аренду транспорта, помещений для съемок, операторской и осветительной техники.

Компания «ССБ Кино», которая снимала фильм «Одна», вернет более 2,5 млн рублей. Фильм-катастрофа режиссера Дмитрия Суворова снимался в августе 2020 года.

Кинокомпания «Метроном фильм» с фильмом «Чук и Гек», получит более 5,5 млн руб. Съемки проходили в феврале этого года в Горнозаводском районе.

ООО «Проспект Мира» получит более 11,1 млн рублей на компенсацию затрат на съемки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Режиссером выступил Антон Богданов.

ООО «Документальный дом «Первое кино» за ленту «Подельники» и получит почти 2,7 млн руб.

По информации Пермской кинокомиссии, во время съемок фильмов кинокомпаниями были вовлечены 534 пермяка, почти 460 из них снялись в лентах в качестве актеров.