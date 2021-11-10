В Роспотребнадзоре рассказали, где больше всего ВИЧ-инфицированных в Пермском крае

Эпидемиологи назвали территории, где больше всего инфицированных ВИЧ. Фото: Василий Вахрин

Пермский край по заболеваемости ВИЧ по-прежнему входит в число высокопораженных инфекцией регионов. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю. За 9 месяцев этого года этот показатель составил 70,3 на 100 тысяч населения. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года - отмечается снижение заболеваемости на 3%.

Эпидемиологи назвали территории, где больше всего инфицированных: Краснокамск в этом списке на 1 месте, Березники и Усольский район поделили 2 место), Кизел - 3 место, Лысьва на 4-м, Нытвенский район - 5 место. Пермь занимает 8 место.

Чаще всего ВИЧ-инфекция передается половым путем - 42,3%, 8,7 % – при внутривенном употреблении наркотических средств (парентеральный путь), 0,9 % – вертикальный путь, 48 % – неустановленный путь передачи.