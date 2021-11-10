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Происшествия10 ноября 2021 12:41

В Закамске пропал восьмидесятилетний дедушка

Он ушел из дома 8 ноября и до сих пор не вернулся
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Кировском районе Перми ищут 80-летнего Мазунина Геннадия (Инзимира) Андреевича. Как рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, мужчина ушел из дома по улице Автозаводская 8 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Особые приметы: рост 170 сантиметров, обычное телосложение. Седые короткие волосы и серые глаза. Носит бороду, ходит с палочкой.

Был одет в пятнистую куртку, черную кожаную кепку, спортивный костюм, бордовый пиджак с медалью «Ветеран труда», черные ботинки. С собой была колхозная сумка через плечо. НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении дедушки, просят сообщать по телефонам:

- 102

- 8 (342) 204-49-04