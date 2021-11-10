В Минздраве рассказали, когда в Пермский край поставят вакцину «Спутник Лайт»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Минздраве рассказали, когда в Прикамье поступит новая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Как сообщили «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, поставка новой партии вакцины ожидается к 15 ноября.

В Пермь вакцина поступит в выходные дни. А уже с понедельника поступит в другие медучреждения региона.

Напомним, на сегодня вакцина «Спутник Лайт» в Прикамье полностью закончилась. В начале ноября в Минздраве сообщили, что будут использовать вакцину только для ревакцинации. Первично вакцинировать «Спутником Лайт» не будут.