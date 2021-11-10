В Перми спасли мужчину, который дважды пытался покончить с собой

- Фото: архив "КП"

В Перми очевидцы предотвратили двойную попытку суицида. Как сообщает источник «КП-Пермь», 9 ноября около 18:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Коммунального моста мужчина намеревается свести счеты с жизнью.

Пока спасатели ехали к месту, очевидцы в буквальном смысле держали мужчину за руки. Он упирался, вырывался. Два раза он едва не покончил с собой, но его догоняли и останавливали. Потом подъехали спасатели и уже они удерживали мужчину и оказывали ему психологическую помощь до прибытия на место бригады "скорой" и полиции. Позже правоохранители увезли мужчину в отдел для выяснения причин произошедшего.

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