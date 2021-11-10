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Студентов ПНИПУ могут отчислить за отказ от вакцинации от COVID-19. Приказ об этом появился в паблике «Мой город Пермь».

В пресс-службе вуза информацию о приказе подтвердили. Такой приказ действительно вышел, но на сайте университета он пока не опубликован.

Согласно документу, до 1 декабря не менее 80% учащихся и сотрудников должны быть вакцинированы от коронавируса. В случае неисполнения приказа работники будут отстранены, а студенты подвергнуты дисциплинарному взысканию или отчислены.

— Недавно вышел приказ, что мы выходим с четверга на очную форму обучения. Мало того, сегодня вышел еще один приказ, по которому почти все (не менее 80%) студенты обязаны поставить прививку до 1 декабря, иначе грозит отчисление (пункт 8 приказа), — написал один из студентов вуза.

Напомним, вчера стало известно, что ПГНИУ продолжит обучение в онлайн-режиме до конца 2021 года. А студенты ПНИПУ очной формы обучения выходят на учебу офлайн с четверга, 11 ноября.