Пермский перевозчик оплатил штрафы за небезопасную езду только после запрета на регистрационные действия

Фото: Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Пермский перевозчик ООО «Автомиг» не оплачивал четыре штрафа ГИБДД за нарушения ПДД своими водителями. Сотрудники не соблюдали скоростной режим и двигались на красный сигнал светофора, рассказали в пресс-службе краевого УФССП.

Так как перевозчик не платил штрафы добровольно, постановления ГИБДД на 7,4 тыс. руб. поступили к приставам. Но штрафы все равно не выплачивались. И приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

В конце концов, размер долгов компании вырос до 47,4 тыс. руб. Приставы вынесли запрет на совершения регистрационных действий с автобусами должника и только после этого перевозчик выплатил все долги.