В краевой столице завершился первый этап ремонта улицы Ленина

. Фото: Василий Вахрин

В Перми завершился первый этап ремонта улицы Ленина. Подрядчик провел работы на участке от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

На участке сделано фрезерование проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальта. Установлены новые бортовые камни, обустроена разделительная полоса.

В следующем году пройдет ремонт уже тротуарной части. На нем планируется уложить плитку, обустроить велодорожку с асфальтовым покрытием. А еще уложить верхний слой асфальта на проезжей части.

Ремонт улицы Ленина продолжится весной 2022 года на участке от улицы Куйбышева до Компроса и от Комсомольского проспекта до улицы Парковой. А также на участке от улицы Крисанова до площади Гайдара. Подрядчик высадит новые деревья-крупномеры.

Предусмотрено и благоустройство территории за «Театром-Театром». Там появится небольшой сквер.

Все работы по ремонту улицы Ленина должны быть завершены до октября 2022 года.