В Перми стартует строительство новой инфекционной больницы

Фото: "ЖБК-Строй"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе вчерашнего прямого эфира в Instagram рассказал о скором начале строительства новой пермской инфекционной больницы.

Стройка пройдет в два этапа: первый, включающий монтажные и строительные работы, пройдет с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2022 года. На втором этапе (с февраля 2022 года по октябрь 2023 года) подрядчик построит главный корпус больницы.

Напомним, новую инфекционную больницу построят в Индустриальном районе Перми. Она разместится по адресу улица Леонова, 84. Площадь застраиваемого участка – 64 тыс. квадратных метров. Вместимость здания для пациентов составит 232 койки.

Спроектирует и построит новое здание - ООО «ЖБК-Строй». Цена контракта — 2,15 млрд руб.