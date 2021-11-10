В Перми с 1 января расширят зону платной парковки

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Фото: Василий Вахрин
В краевой столице расширят зону платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Так, с начала нового года в зону платных парковок войдут следующие участки улиц:
- улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;
- улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;
- улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.
Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 руб. в час.