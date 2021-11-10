В Перми с 1 января расширят зону платной парковки

. Фото: Василий Вахрин

В краевой столице расширят зону платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Так, с начала нового года в зону платных парковок войдут следующие участки улиц:

- улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

- улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

- улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 руб. в час.