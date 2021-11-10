Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 8:00

В Перми с 1 января расширят зону платной парковки

Плата за парковку составит 20 рублей в час
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Василий Вахрин

В краевой столице расширят зону платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Так, с начала нового года в зону платных парковок войдут следующие участки улиц:

- улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

- улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

- улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 руб. в час.