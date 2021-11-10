В Пермском крае осудили сбежавшего заключенного

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чердынском районе Прикамья осудили заключенного, сбежавшего из мест лишения свободы. Теперь беглец отсидит на два года больше, рассказали в краевой прокуратуре.

Так, осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю, в мае 2021 года, будучи трудоустроенным в колонии в качестве рабочего, самовольно покинул территорию совхоза. Далее он перешел через лесной массив и вышел к автомобильной дороге в соседний населенный пункт. Благо, там его быстро обнаружили стражи порядка и возвратили в колонию.

Правосудие такое деяние не оценило. Суд приговорил 57-летнего виновного к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.